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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о Тюкавине: «Динамо» его уже не продаст «Зениту». Он через год уедет в Европу» 

Аршавин о Тюкавине: «Динамо» его уже не продаст «Зениту». Он через год уедет в Европу» 

— Будь вы спортивным директором, кого бы взяли в «Зенит»? — Не знаю. Там и так полна горница всего и всех.

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