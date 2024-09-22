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Донецкая группа новостей

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❗️Как утверждается, на видео первое применение КАБ по ЗапорожьюVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.

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