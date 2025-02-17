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В Госдуму внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

В Госдуму внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Госдуму внесут законопроект, согласно которому граждане смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска понести уголовную ответственность, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

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