В Госдуму внесут проект о самообороне при незаконном проникновении в дом

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В Госдуму внесут законопроект, согласно которому граждане смогут использовать любые методы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в их дом без риска понести уголовную ответственность, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.
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