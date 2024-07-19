Около новосибирского зоопарка конь и жираф вымогают у людей деньги за фото

Депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный обратился в полицию.В Новосибирске депутат горсовета Антон Тыртышный обратился в полицию из-за поведения ростовых кукол, которые пристают к людям около зоопарка.
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