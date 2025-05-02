При пожаре в США погибла автор песни из фильма «Бестолковые» Джилл Собьюл

Американская певица и композитор Джилл Собьюл, которая стала автором сатирической композиции «Супермодель», использованном в музыкальном сопровождении к фильму «Бестолковые» (1995), погибла в результате пожара в пригороде Миннеаполиса (штат Миннесота), сообщил её менеджер Джон Портер.