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Подростки избили школьника за «неправильную одежду»

Подростки избили школьника за «неправильную одежду»

За что?Что за подлая власть.(с)) Вчера в Петербурге накрыли азербайджанскую свадьбу в ресторане «Куракина дача».

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Комментарии
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виктор матвеев
Когда же этих кишлачных ублюдков начнут гнать из России.
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