Кулеба рассказал о Стратегии внешнеэкономической деятельности Украины

Экономика сегодняПолитикаКулеба рассказал о Стратегии внешнеэкономической деятельности УкраиныУкраинские власти впервые за годы независимости страны утвердили Стратегию внешнеполитической деятельности.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАКАлександр КусаченковУдивляют эти фантазёры украинские.У них производственная база разрушена-а они о водороде мечтают!Кто им его производить будет и на чём?Это дело энергозатратное и требующее больших вложений на строительство самих объектов и необходимой для их эксплуатации структуры-а у них скоро и от электроэнергетики "козьи рожки" останутся! Вот уж могут языками впустую молоть!!!Или украинцам они лапшу вешают на уши?Да и каким образом,вообще-то,они водород собираются транспортировать куда-то?Их ГТС сейчас больше подходит для транспортировки воды,и то низкого давления-т.к. вода и не горит,и не взрывается в нормальном агрегатном состоянии.При нормальном освидетельствовании эту ГТС уже давно закрыть должны были!Комментировать
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