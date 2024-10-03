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В Ultima Яндекс Маркет представлено более 250 тысяч товаров

В Ultima Яндекс Маркет представлено более 250 тысяч товаров

Яндекс Маркет представил новый проект Ultima, в котором можно найти товары известных марок и нишевые бренды, многих из которых нет в России, сообщает пресс-служба маркетплейса На данный момент в Ultima представлено более 250 тыс.

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