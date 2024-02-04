Российские военные успешно модернизировали советское оружие для эффективного применения в зоне СВО Ольга ВайленкоРоссийские военные продемонстрировали успешную модернизацию советского реактивного бомбомета для эффективного применения в зоне СВО.
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