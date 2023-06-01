Федеральное агентство новостей №1

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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В украинской столице и области звучат сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает официальная карта от министерства цифровой трансформации страны.

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