The air defense crisis is covering Eastern Europe, said American scholar Malek Dudakov. According to him, the shortage of American anti-missiles for Patriot systems has caused a rise in protectionist sentiments around the world among US allies.
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