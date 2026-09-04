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The Eurasia Daily news agency

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Kiev is denied: the air defense crisis covers Eastern Europe

Kiev is denied: the air defense crisis covers Eastern Europe

The air defense crisis is covering Eastern Europe, said American scholar Malek Dudakov. According to him, the shortage of American anti-missiles for Patriot systems has caused a rise in protectionist sentiments around the world among US allies.

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