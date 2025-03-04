Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Для комфортной пенсии россиянам нужно жить на 30 тысяч рублей в месяц, подсчитали экономисты.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Для комфортной пенсии россиянам нужно жить на 30 тысяч рублей в месяц, подсчитали экономисты.
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