«Аль-Иттихад» готов дать «Ливерпулю» за Салаха более 90 млн евро, чтобы убедить Клоппа расстаться с игроком (Руди Галетти)

Клуб из Саудовской Аравии продолжает борьбу за 31-летнего египетского нападающего «Ливерпуля». «Аль-Иттихад» рассчитывает, что размер нового предложения (более 100 миллионов долларов или более 90 млн евро) может изменить позицию главного тренера английского клуба Юргена Клоппа, ранее не желавшего расставаться с Салахом.
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