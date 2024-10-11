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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Хохлы желают жить в СССР - 2

Хохлы желают жить в СССР - 2

Очень интересный момент - некоторые (многие? большинство?) наши новые сограждане, уроженцы Украины, спят и видят снова сделать из России СССР.

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Комментарии
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Сергей Ников
Верите любой статье без доказательств. Даже комментарии идут. А ведь кто-то вас разыгрывает, издевается.
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4 час.
Владислав Лапушанский
фейк мы не хотим жить в СССР просто хочет мира как раньше не кто не хочет умирать последний слова моего друга
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3 час.
Т
Тамара
Спасибо СССР за счастливое детство, за образование, за  любимую работу, за уверенность в завтрашнем дне.... Без раздумий согласна вернуться в то счастливое время. Устала от экспериментов, домой!
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3 час.

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