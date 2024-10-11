Хохлы желают жить в СССР - 2

Сергей Ников Верите любой статье без доказательств. Даже комментарии идут. А ведь кто-то вас разыгрывает, издевается.

Владислав Лапушанский фейк мы не хотим жить в СССР просто хочет мира как раньше не кто не хочет умирать последний слова моего друга