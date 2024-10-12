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Об белых и пушистых просто ноги вытирать удобнее...

Рубрика "Вынесено из комментариев". Орфография  и пунктуация автора  частично  сохранены.Ну что делать.

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