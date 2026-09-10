Canpack завершила полный выход из России после продажи активов

Деятельность компании в России с 31 декабря 2025 года находилась под временным управлением согласно указу президента Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ПВО Москвы уничто...
- АКИТ предложила р...
- МВД России предуп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым