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Регионы России

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Canpack завершила полный выход из России после продажи активов

Canpack завершила полный выход из России после продажи активов

Деятельность компании в России с 31 декабря 2025 года находилась под временным управлением согласно указу президента Владимира Путина.

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