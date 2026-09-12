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FiNE NEWS

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Anthropic заблокировала аккаунты, использовавшие Claude для российских государственных СМИ

Компания Anthropic заблокировала четыре аккаунта пользователей, которые, по её данным, применяли чат-бот Claude для создания материалов для российских государственных и финансируемых государством СМИ.

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