КСИР опроверг версию об участии иранских спецслужб в убийстве Хании

Версия о вербовке иранских разведслужб для убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС опроверг КСИР, заявил депутат, председатель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резайи, сообщает 4 августа агенство IRNA.
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