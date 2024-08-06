Сбербанк и ВТБ с 6 августа повысили ставки по ипотечным кредитам до 20%

Сбербанк и ВТБ объявили о повышении ставок по ипотечным кредитам с 6 августа текущего года. Данное решение было принято в связи с решением Центрального банка России повысить ключевую ставку до 18% годовых.
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