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Сбербанк и ВТБ с 6 августа повысили ставки по ипотечным кредитам до 20%

Сбербанк и ВТБ с 6 августа повысили ставки по ипотечным кредитам до 20%

Сбербанк и ВТБ объявили о повышении ставок по ипотечным кредитам с 6 августа текущего года. Данное решение было принято в связи с решением Центрального банка России повысить ключевую ставку до 18% годовых.

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