От бесплатной медицины к рынку услуг

Сегодня частные медицинские клиники и аптеки растут как грибы после дождя — их можно встретить в каждом районе, в торговых центрах, на первых этажах жилых домов.
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