❗️⚡️Украина исчерпала свой запас ракет ATACMS Block I (MGM-140A) с дальностью 160 км ATACMS Block IA (MGM-140B) с дальностью 300 км.
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❗️⚡️Украина исчерпала свой запас ракет ATACMS Block I (MGM-140A) с дальностью 160 км ATACMS Block IA (MGM-140B) с дальностью 300 км.