Честный уход из «Современника»: почему Галина Волчек нарушила своё главное правило ради Ивана Стебунова

В 34 года актеру Ивану Стебунову предстояло сделать шаг, который в театральной Москве считался окончательным: объявить о своем уходе из «Современника».
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