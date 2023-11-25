«На нее наехали «лесные братья»», — считает Виктор Пеленягрэ.Лайма Вайкуле не перестает потрясать скандальными заявлениями.
Поэт Лаймы Вайкуле назвал причину ее русофобии
Комментарии
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Андрей
"Лесные братья"на русофобов -нацистов не наезжают. Так что оправдание не прокатывает.
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12 час.
MS
Mikhail Stepanov
Кому интересна эта безголосая манерная старая шлюха?
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9 час.
Леонид Новосельцев
Хватит писать о этих гнидах, забыть о них на всегда.
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8 час.
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