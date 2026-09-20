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Новости Брянска

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Матыцин лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области

Матыцин лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области

После обработки 10,11% протоколов Матыцин набирает 69,64% голосов, ранее он уже побеждал на дополнительных выборах в этом округе с результатом около 68%.

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