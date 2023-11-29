В 2023 году к переселению по программе реновации приступили жители 248 домов

Горожане переедут в квартиры с улучшенной отделкой Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в столице жители 248 домов приступили к переселению по программе реновации с начала года.