Экс-лидер МГЕР из Сатки уехал на СВО, не дожидаясь приговора за убийство

Бывший председатель саткинского отделения «Молодой гвардии Единой России» Сергей Трифанов, обвиняемый в совершении жестокого убийства, уехал сражаться за свободу и независимость нашей Родины в зону СВО, не дождавшись судебного решения по своему делу.
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