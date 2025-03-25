Как убрать желтые пятна с подушек и наволочек подручными средствами

Постельное белье — это залог здоровья, его надо менять каждую неделю, а иногда даже и чаще. Что касается подушек, матрасов и одеял, то за ними тоже необходимо правильно ухаживать, в противном случае постель станет рассадником микробов, что повлияет не только на качество сна, но и на внешний вид и самочувствие.