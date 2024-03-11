Собянин: Москвичи выберут самые красивые новые станции метро

Каждая станция создана в уникальном дизайне В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о проведении голосования в рамках проекта «Активный гражданин» за самые привлекательные станции метро, построенные за последние пять лет.
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