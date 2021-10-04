Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    И постоянно избираясь, народом Германии, Меркель привела страну в тупик. Это было видно уже и со стороны, когда она з...Перестройка в Гер...
  • Александр Денисов
    "безплатные" - это как? Столько много буков и такая нелепая ошибка?Круче мог быть то...
  • федор
    Спасибо за статью. Да обидно за некогда цветущую Украину. Лечь под рагульё и избрать клоуна президентом, просто позор...Новый визит Зелен...

Перестройка в Германии: от курса Меркель мало что останется

Перестройка в Германии: от курса Меркель мало что останется

Германия ждет имя нового канцлера и состав нового правительства – по итогам прошедших парламентских выборов.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Геннадий Бережнов
И постоянно избираясь, народом Германии, Меркель привела страну в тупик. Это было видно уже и со стороны, когда она запустила в страну миллионы беженцев. Однако поправить было не кому, а ЕС сам свихнулся на этой политике и пожинает плоды!

Картина дня

наверх