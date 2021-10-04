Перестройка в Германии: от курса Меркель мало что останется

Андрей ПитерскийПолитикаПерестройка в Германии: от курса Меркель мало что останется Германия ждет имя нового канцлера и состав нового правительства – по итогам прошедших парламентских выборов.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновИ постоянно избираясь, народом Германии, Меркель привела страну в тупик. Это было видно уже и со стороны, когда она запустила в страну миллионы беженцев. Однако поправить было не кому, а ЕС сам свихнулся на этой политике и пожинает плоды!Комментировать
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