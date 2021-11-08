Симптомы COVID все чаще стали напоминать грипп и ОРВИ - эксперт Роспотребнадзора

Симптомы коронавируса все больше стали напоминать ОРВИ и грипп, у большинства пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, заявила РИА Новости представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.