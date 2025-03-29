Украина с большой долей вероятности не сможет согласовать условия соглашения с США по ресурсам, что может спровоцировать новый конфликт между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом.
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