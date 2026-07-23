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Царьград

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«Отъявленный нацист»: Азаров назвал имя организатора «картонных майданов»

«Отъявленный нацист»: Азаров назвал имя организатора «картонных майданов»

Экс-премьер Украины Азаров рассказал, кто организовал «картонные майданы».Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что «картонные майданы», после которых последовала отставка главкома ВСУ Александра Сырского, были организованы Сергеем Стерненко.

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