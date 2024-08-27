Страна и люди
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Страна и люди

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Baza: военкора Поддубного перевели из реанимации в ожоговое отделение

Baza: военкора Поддубного перевели из реанимации в ожоговое отделение

Военный корреспондент Евгений Поддубный пошел на поправку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. «Вчера его перевели из реанимации в ожоговое отделение», - говорится в сообщении.

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