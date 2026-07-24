Как проходила ссора Филиппа Киркорова и Тимати: от перепалки в соцсетях до примирения

В 2012 году ссора Тимати и Филиппа Киркорова превратилась в главную драму российской эстрады. «Рамблер» рассказывает, как молодой рэпер бросил вызов королю поп-музыки, за что назвал его «чучелом» и «болгарским перцем» и кто помог артистам помириться.