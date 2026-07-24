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Искусство

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Как проходила ссора Филиппа Киркорова и Тимати: от перепалки в соцсетях до примирения

Как проходила ссора Филиппа Киркорова и Тимати: от перепалки в соцсетях до примирения

В 2012 году ссора Тимати и Филиппа Киркорова превратилась в главную драму российской эстрады. «Рамблер» рассказывает, как молодой рэпер бросил вызов королю поп-музыки, за что назвал его «чучелом» и «болгарским перцем» и кто помог артистам помириться.

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