Израиль заявил о готовности к новому перемирию с ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог на брифинге с послами из 80 стран во вторник, 19 декабря, заявил, что Тель-Авив в обмен на освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, готов к еще одной паузе в боевых действиях с ХАМАС, – сообщает The Times of Israel.