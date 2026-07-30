Нурлат районында язгы ташу проблемасын хәл иткән күпер ачылды

Татарстанның Нурлат районы Үрнәк авылында Олы Чирмешән елгасы аша яңа күпер ачылды. Корылма һәр яз саен су басу вакытында су астына китә торган иске кичүне алыштыра, шуның аркасында халык вакытлыча район үзәгеннән аерылган була.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии