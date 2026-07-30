НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нурлат районында язгы ташу проблемасын хәл иткән күпер ачылды

Нурлат районында язгы ташу проблемасын хәл иткән күпер ачылды

Татарстанның Нурлат районы Үрнәк авылында Олы Чирмешән елгасы аша яңа күпер ачылды. Корылма һәр яз саен су басу вакытында су астына китә торган иске кичүне алыштыра, шуның аркасында халык вакытлыча район үзәгеннән аерылган була.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии