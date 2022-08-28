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Двое медиков получили ранения при обстреле донецкой больницы со стороны ВСУ

Двое медиков получили ранения при обстреле донецкой больницы со стороны ВСУ

Войска Вооруженных сил Украины обстреляли территорию Куйбышевского района Донецка. В результате атаки повреждено здание больницы №21, расположенное на Кремлевском проспекте, рассказали в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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