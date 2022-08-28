Двое медиков получили ранения при обстреле донецкой больницы со стороны ВСУ

Войска Вооруженных сил Украины обстреляли территорию Куйбышевского района Донецка. В результате атаки повреждено здание больницы №21, расположенное на Кремлевском проспекте, рассказали в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Войска Вооруженных сил Украины обстреляли территорию Куйбышевского района Донецка. В результате атаки повреждено здание больницы №21, расположенное на Кремлевском проспекте, рассказали в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Свежие комментарии