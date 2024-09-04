Снова опозорилась: что не так с Меган Маркл?

Бизнес-леди из герцогини не получилась. Супруга принца Гарри явно не обладает способностями к бизнесу LEGION-MEDIAФанаты королевского семейства получили новый повод посмеяться над законной супругой принца Гарри.
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