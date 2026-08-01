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Говорит Европа ⚡

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Будет ли мобилизация в Украине спокойной в августе? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Будет ли мобилизация в Украине спокойной в августе? Адвокат Виктория Драпайло отвечает

Почему в августе не стоит ждать радикальных законодательных изменений по мобилизации? Как автоматически продлеваются отсрочки для более чем 90% военнообязанных? Что на самом деле изменилось в порядке добровольной мобилизации через командиров? И когда начнутся реальные реформы ТЦК и что будет с проблемой «бусификации»? Адвокат Виктория Драпайло в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.

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