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СК предъявил Буданову обвинения в атаках по территории РФ с использованием БПЛА

СК предъявил Буданову обвинения в атаках по территории РФ с использованием БПЛА

Следственный комитет России 3 октября , что представителям военного руководства Украины предъявлены обвинения в совершении терактов на территории России с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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