К вопросу о тусовках богемы во время войны ﻿

Олег СтародубцевРазобрался сам - помоги ближнему. Мегазвезда своего времени, знаменитый на всю Европу, Федор Шаляпин открыл и содержал за свой счет два госпиталя в Петербурге где медперсоналом работала его жена и все его дети а сам Шаляпин проводил концерты и отправлял деньги на лечение раненых и поддержку сирот.