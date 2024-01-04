БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Малк
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К вопросу о тусовках богемы во время войны ﻿

К вопросу о тусовках богемы во время войны ﻿

Олег СтародубцевРазобрался сам - помоги ближнему.   Мегазвезда своего времени, знаменитый на всю Европу,  Федор Шаляпин открыл и содержал за свой счет два госпиталя в Петербурге где медперсоналом работала его жена и все его дети а сам Шаляпин проводил концерты и отправлял деньги на лечение раненых и поддержку сирот.

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Комментарии
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мЗ
мирас Закироув
Хотел написать свое мнение, подумал и решил . а на х@я они мне cдалиcь? Писать о них, давать возможность зарабатывать, всяким блогерам(шам)!
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20 час.

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