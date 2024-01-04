К вопросу о тусовках богемы во время войны ﻿

Олег СтародубцевРазобрался сам - помоги ближнему. Мегазвезда своего времени, знаменитый на всю Европу, Федор Шаляпин открыл и содержал за свой счет два госпиталя в Петербурге где медперсоналом работала его жена и все его дети а сам Шаляпин проводил концерты и отправлял деньги на лечение раненых и поддержку сирот.
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