🎙50 лет на Крымском радио — и всё ещё «играющий тренер»: Елена Резевич о любви к своей работе Она выбрала журналистику ещё в восьмом классе, прошла путь от корреспондента до редактора на радио, но даже на руководящих должностях не переставала делать передачи.
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