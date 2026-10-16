🎙50 лет на Крымском радио — и всё ещё «играющий тренер»: Елена Резевич о любви к своей работе Она выбрала журналистику ещё в восьмом классе, прошла путь от корреспондента до редактора на радио, но даже на руководящих должностях не переставала делать передачи.