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Царьград

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Екатеринбургские власти поспорили с семьей Балабанова из-за памятника режиссеру

Екатеринбургские власти поспорили с семьей Балабанова из-за памятника режиссеру

Близкие Алексея Октябриновича хотят видеть его молодым. В мэрии считают иначе.Екатеринбургские власти поспорили с семьей Балабанова из-за того, как должен выглядеть памятник режиссеру.

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