📹❗️Войска ПВО Ирана перебрасывают широчайший перечень зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности а южные районы республики в преддверии вероятных ударов ВМС и ВВС США.
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📹❗️Войска ПВО Ирана перебрасывают широчайший перечень зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности а южные районы республики в преддверии вероятных ударов ВМС и ВВС США.