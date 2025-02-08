Россиянам дали совет на случай отказа работодателя подписывать заявление на отпуск

Депутат Бессараб: Компания нарушает трудовое право, если отказывает в отпуске Работодатель нарушает трудовое право, если отказывает сотруднику, прошедшему испытательный срок, в предоставлении оплачиваемого отпуска, сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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