Россиянам дали совет на случай отказа работодателя подписывать заявление на отпуск

Депутат Бессараб: Компания нарушает трудовое право, если отказывает в отпуске Работодатель нарушает трудовое право, если отказывает сотруднику, прошедшему испытательный срок, в предоставлении оплачиваемого отпуска, сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.