В Греции нашли древнюю гробницу возрастом 3500 лет при прокладке канализации

Сюрприз в виде древней гробницы ждал строителей в Греции при подготовке к прокладке канализации.Во время работ по строительству канализации в Греции рабочие совершили неожиданное открытие — обнаружили древнюю гробницу возраст около 3500 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии