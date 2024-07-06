Появились кадры погони полицейских за курьером на электробайке в Москве

Кадры преследования московскими полицейскими курьера на электробайке опубликовала «Газета.Ru».По информации издания, молодой человек, передвигавшийся на электровелосипеде, к багажнику которого была прикреплена курьерская сумка, пытался скрыться от правоохранителей на территории столичного района Митино.
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