Театр абсурда

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Европа опасается новой волны мигрантов из Афганистана

Европа опасается новой волны мигрантов из Афганистана

Евросоюз с тревогой ожидает новой волны мигрантов сразу по нескольким направлениям. Захват власти в Афганистане запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан» подавляющим большинством жителей этой страны был воспринят без энтузиазма.

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