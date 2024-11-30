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Германия планирует обзавестись израильской системой ПРО Arrow 3

Германия планирует обзавестись израильской системой ПРО Arrow 3

Ожидается, что Германия получит лучшую израильскую систему противоракетной обороны Arrow 3, которая помогла защитить страну от двух массированных иранских атак, сообщает издание Business Insider.

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