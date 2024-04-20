NASA опубликовало снимки победителей ежегодной премии «Фотограф года» 

Пилот NASA Нильс Ларсон и фотограф Джим Росс выполняют фигуры высшего пилотажа в Центре летных исследований NASA в Эдвардсе, штат Калифорния, на самолете Т-34С во время тренировочного полета / © NASA / Jim Ross Дверь в Лабораторию моделирования космической среды (SESL) / © Robert Markowitz / NASA / SWNS Капсула экипажа корабля «Орион» во время моделирования миссии «Артемида II» / © Kenny Allen / NASA Технические специалисты на сборочном заводе NASA в Новом Орлеане устанавливают второй из четырех двигателей RS-25 на основную ступень ракеты SLS (Space Launch System) / © Michael DeMocker / NASA Инженеры контролируют работы аэродинамических труб в Исследовательском центре имени Гленна в Сандаски, штат Огайо / © NASA / GRC / Jef Janis / SWNS Запуск ракеты «Союз» с астронавтом 70-й экспедиции NASA Лорал О’Хара и космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Николаем Чубом / © Bill Ingalls / NASA Кертис Флэк (слева) и Пол фон Харденберг (справа) осматривают ледяное образование на вертушке модели пропеллера Advanced Air Mobility, испытанной в туннеле исследования обледенения в Исследовательском центре имени Гленна в Льюис Филд, Кливленд / © Jordan Salkin / NASA Астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Хаммок Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен, которые отправятся на орбиту вокруг Луны на корабле миссии «Артемида II» / © Josh Valcarce / NASA / SWNS Астронавт NASA Элвин Дрю с гостями пасхального мероприятия на лужайке Белого дома в Вашингтоне / © Keegan Barber / NASA / SWNS .